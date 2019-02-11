Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

На юго-востоке Москвы 52-летняя женщина убила свою 49-летнюю соседку по больничной палате. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Это случилось ночью с 10 на 11 февраля, сообщает Агентство "Москва".

"Подозреваемая нанесла соседке не менее двух ножевых ранений в область туловища. Несмотря на оказанную помощь, пострадавшая через непродолжительное время скончалась", – сказала агентству старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Подозреваемая сейчас находится в больнице. Проверяют ее психическое здоровье.