Число жертв пожара в столице Бангладеш возросло до 81

Фото: observerbd.com

Количество погибших в результате пожара в четырехэтажном жилом доме в городе Дакка увеличилось до 81, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Bangladesh Observer.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили 69 тел погибших. Порядка 50 человек поступили в местные больницы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.

По информации СМИ, пожар начался вечером в среду. Вспыхнув в результате взрыва газового баллона, огонь молниеносно распространился еще на четыре здания.

Жилое здание, в котором случился пожар, использовалось в качестве склада химикатов.

На месте случившегося продолжаются спасательные работы. Данные уточняются.