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06:08

В столице Бангладеш в результате пожара погибли 69 человек

происшествия пожар за рубежом

06:08

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Фото: observerbd.com

Пожар в столице Бангладеш унес жизни нескольких десятков человек, передает агентство Синьхуа.

Как сообщил представитель пожарной службы Махфуз Ривен, на данный момент спасатели обнаружили и извлекли 69 тел.

Около 50 человек были госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается как критическое, сообщает ТАСС.

Пожар в Дакке вспыхнул вечером в среду жилом доме, который также использовался как химический склад.

По предварительной версии, источником возгорания стал газовый баллон.

происшествия пожар за рубежом

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