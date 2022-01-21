Движение затруднено по Киевскому шоссе в Москве из-за ДТП

19:51 (обновлено 21.01.2022 22:10)
Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА"
Авария с участием нескольких машин произошла на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Дептрансе.
"На 54-м километре Киевского шоссе в районе поселения Новофедоровского столкнулись несколько автомобилей. Значительно затруднено движение в сторону Москвы, просим водителей выбирать пути объезда", – говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что на данном участке дороги произошли три аварии, участниками которых стали семь автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал.
"Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Движение на данном участке осуществляется по одной полосе из двух. Будьте внимательны, погодные условия очень сложные, соблюдайте дистанцию и не превышайте скорость", – заявили сотрудники ГИБДД.
При этом до этого источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что участниками аварии стали не менее 20 машин. Сообщалось также, что в аварии пострадали два человека.
Ранее около Волоколамского тоннеля машина каршеринга въехала в КамАЗ. Водитель легковушки погиб. На место аварии прибыли пять машин полиции, скорая и эвакуатор.
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