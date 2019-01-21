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Экстренные службы проверяют информацию о подозрительном предмете на Страстном бульваре в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил представитель экстренных служб, сотрудники полиции и МЧС вызваны к дому № 4 на Страстном бульваре после сообщений прохожих о подозрительном предмете. Обстоятельства инцидента уточняются.