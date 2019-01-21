Трое российских военных погибли при опрокидывании БТР в Абхазии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Трое российских военных погибли при опрокидывании БТР-80 в Абхазии, двое пострадали, передает ТАСС.

18 января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации на сложном участке дороги БТР опрокинулся в ущелье. Пострадавших экстренно эвакуировали в госпиталь на вертолетах, им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин случившегося, среди которых техническая неисправность и человеческий фактор. Уточняется, что водитель мог не справиться с управлением транспорта.