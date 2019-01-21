Названа предварительная причина столкновения теплохода с причалом

Предварительная причина столкновения теплохода "Бьюти" с причалом Пушкинской набережной Москвы-реки – отказ рулевого устройства. Об этом сообщается в материалах следственного управления на транспорте СК России.

В воскресенье, 20 января, теплоход-ресторан, на борту которого находились 96 пассажиров, столкнулся носовой частью с ограждением набережной вверх по течению ниже Андреевского моста. Судно было переведено в режим ручного управления, после чего выполнение рейса продолжилось.

По факту произошедшего проводят проверку СК и Ространснадзор.

Во флотилии "Рэдиссон Ройал Москва", кому принадлежит корабль, после инцидента сообщили, что соприкосновение произошло из-за попадания льдины под рулевое устройcтво и вывода из строя двигателя. Пострадавших нет, судно не получило значительных повреждений.



Следователи рассказали о возможной причине столкновения теплохода с причалом

Всепогодный теплоход "Бьюти" был построен в начале 2013 года на судоверфи в Риге. В том же году он начал работу в Москве. Теплоход способен вместить 300 пассажиров и 30 членов экипажа.