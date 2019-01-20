Всепогодный теплоход врезался в пристань Софийской набережной

В пристань Софийской набережной врезался теплоход. Это один из всепогодных теплоходов флотилии Radisson. Речь идет о пассажирском судне "Бьюти".

Официант корабля рассказал, что у теплохода отказали оба двигателя, после чего он столкнулся с пристанью.

Корабль продолжил движение на запасном двигателе. Пассажиров эвакуировали на берег. Среди них пострадавших нет.

Всепогодный теплоход "Бьюти" был построен в начале 2013 года на судоверфи в Риге. В том же году он начал работу в Москве под управлением Radisson Royal. Теплоход способен вместить 300 пассажиров и 30 членов экипажа.