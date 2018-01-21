В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка

В Балашихе умерла трехлетняя девочка, которую избил отчим, сообщает телеканал Москва 24. Подозреваемый арестован, он уже признал свою вину.

Консьерж Лидия Широкова знала Артема и трехлетнюю Дашу около года. Именно столько она работает в третьем доме по улице Строителей в Балашихе. По словам женщины, отчим любил падчерицу как родную дочь. Девочка отвечала взаимностью, поэтому называла молодого человека ласково – "Артемочка" или даже "папа".

"Если он устал, Вика говорила: "Артемочка, ты чаю хочешь или еще что-нибудь?" Она разговаривала с ним, очень хорошо. Он ее очень любил и девочка к нему тянулась. Вот любой в подъезде, кто с ними общался, подтвердят это. Он ее и на плечах катал", – рассказала консьерж Лидия Широкова.

По словам жильцов, отчим, работал на дому и сидел с трехлетней дочкой, а мама девочки работала офисе.

По данным следствия, 15 января молодой человек избил трехлетнюю девочку за то, что она его не послушалась. Как показала медицинская экспертиза, мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Когда мать вернулась с работы, она отвезла ребенка в больницу. Врачи зафиксировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и ушиб груди. Пять дней Даша была в коме. В субботу не приходя в сознание ребенок умер. Отчим узнал об этом уже в СИЗО.