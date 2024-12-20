Троих человек с гражданством РФ выдворили из Казахстана

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Власти Казахстана выдворили за пределы страны трех человек с гражданством РФ, которые прилетели самолетом из Москвы в Караганду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Речь идет о 23, 40 и 48-летних россиянах. Они не сообщили властям информацию о том, что имеют второе гражданство. Кроме того, суд привлек их к разным административным наказаниям в виде штрафа 738 400 тенге (более 144 тысяч рублей). Теперь нарушителям ограничен въезд в страну в течение 5 лет.

Законы Казахстана гласят, что у граждан республики не может быть второго гражданства. В ином случае человек обязан уведомить об этом власти республики в течение 30 дней.

Ранее Владимир Путин призывал не принимать такие шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана. Он указывал, что важно делать все для укрепления связей между Москвой и Астаной.

Президент напоминал, что Казахстан является практически русскоговорящей страной.

