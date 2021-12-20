Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковная прокуратура начала проверку после аварии с участием микроавтобуса в Мытищах. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что в 07:42 на 3-м километре автодороги Беляниново – Паведники в Мытищах микроавтобус Mercedes с 10 пассажирами выехал в кювет и опрокинулся.

Известно, что в ДТП есть пострадавшие.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены дать оценку соблюдению законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ранее в Кольском районе Мурманской области столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате случившегося один человек погиб, еще 14 пострадали.

