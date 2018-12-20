Пьяная блогер устроила аварию на Рублевке

20-летняя Instagram-блогер Анна Лицова рассказала своим подписчикам, как разбила несколько машин на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье.

На своей странице в соцсети девушка опубликовала кадры с места аварии. Как сообщает телеканал Москва 24, ее машина вылетела на встречную полосу и протаранила три автомобиля. Один из пострадавших водителей получил переломы рук и позвоночника. Лицова собирается навестить его в больнице.

По словам виновницы ДТП, она села за руль после того, как выпила с подругами бутылку шампанского.