Пожарные ликвидировали возгорание на территории промзоны в Мытищах

На территории промзоны в деревне Юдино городского округа Мытищи произошел пожар в одноэтажном металло-каркасном строении, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 17 единиц техники и 53 человека.

По предварительным данным, пострадавших нет. К настоящему времени огонь полностью потушен.