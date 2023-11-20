Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама

Фото: vesselfinder.com

Захватившие в Красном море грузовое судно повстанцы из движения "Ансар Алла" намерены обращаться с членами его экипажа по законам ислама, иностранцы без израильского гражданства будут приняты как гости. Об этом заявил член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.

Он подчеркнул, что именно Израиль "занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа".

"Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям", – приводит слова аль-Асада РИА Новости.

Японское агентство Kyodo сообщает, что захваченное в Красном море судно Galaxy Leader принадлежит японской компании Nippon Yusen. Экипаж судна состоит из 25 человек, среди которых граждане Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. Граждан Израиля или Японии среди них нет.

Власти Израиля осудили захват хуситами из Йемена грузового судна Galaxy Leader в Аденском заливе. Захват грузового судна израильские власти назвали очень серьезным инцидентом с глобальными последствиями. Сообщается, что представители движения "Ансар Алла" атаковали его на катерах и отбуксировали в район провинции Ходейда.

Ранее хуситами около побережья Йемена был сбит американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Также Йемен ранее наносил ракетные удары по Израилю в поддержку палестинского народа.