Жертвами израильских ударов по домам в Газе стали 15 человек – СМИ

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Минимум 15 палестинцев погибли утром 19 ноября после того, как военные самолеты Израиля атаковали два жилых дома в лагерях беженцев в Нусейрате и Хан-Юнисе в секторе Газа. Об этом сообщает WAFA.

Отмечается, что 13 человек погибли после того, как израильская авиация взорвала дом семьи Зухд в лагере беженцев Нусейрат.

Кроме того, женщина и ее ребенок были убиты, несколько человек ранены в результате обстрела дома семьи Абу Акара недалеко от Европейской больницы к юго-востоку от города Хан-Юнис.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

17 ноября СМИ писали, что палестинское движение ХАМАС и власти Израиля согласились на трехдневное перемирие в секторе Газа.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ