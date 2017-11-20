Предъявлено обвинение фигурантам дела о ДТП в Марий Эл

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Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение фигурантам дела о ДТП в республике Марий Эл.

Как сообщили в ведомстве, в рамках уголовного дела о ДТП, повлекшего гибель 15 человек, предъявлено обвинение водителю грузового автомобиля Ринату Маматову, а также арендатору транспортного средства и владельцу полуприцепа Руслану Мусаеву.

По ходатайству следствия судом в отношении Маматова и Мусаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ДТП произошло 16 ноября около 17:30 на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. Автобус Mercedes Sprinter столкнулся с автопоездом в составе седельного тягача Freightliner Century, перевозившего древесину. Авария случилась при сильном снегопаде.

По факту ДТП возбудили дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц.