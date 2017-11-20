В Киеве задержали обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

20 ноября, 17:51
Фото: ТАСС/Александр Рыбин
В Киеве задержали Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к совершению заказных убийств, в том числе главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.
Ранее Дукузов 1978 года рождения был объявлен в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МВД РФ. О факте задержания украинская сторона сообщила Генпрокуратуре РФ и инициатору розыска – московскому главку МВД.
Пол Хлебников был убит в июле 2004 года. По версии следствия, преступление совершили члены ОПГ – уроженцы Чечни Казбек Дукузов, его брат Магомед Дукузов, Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов и другие.
В мае 2006 суд присяжных признал Дукузова и Вахаева невиновными, а Садтретдинова оправдали по эпизоду, не связанному с убийством Хлебникова. В ноябре того же года по ходатайству Генпрокуратуры оправдательный вердикт был отменен. Скрывшегося Дукузова объявили в розыск.
В ноябре 2015 года следователи выяснили, что Дукузов скрывается в Чечне под чужой фамилией. До этого он находился в ОАЭ, где отсидл четыре года за организацию разбойного нападения.
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