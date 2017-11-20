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Происшествия

20 ноября, 17:51

В Киеве задержали обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Рыбин

В Киеве задержали Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к совершению заказных убийств, в том числе главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.

Ранее Дукузов 1978 года рождения был объявлен в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МВД РФ. О факте задержания украинская сторона сообщила Генпрокуратуре РФ и инициатору розыска – московскому главку МВД.

Пол Хлебников был убит в июле 2004 года. По версии следствия, преступление совершили члены ОПГ – уроженцы Чечни Казбек Дукузов, его брат Магомед Дукузов, Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов и другие.

В мае 2006 суд присяжных признал Дукузова и Вахаева невиновными, а Садтретдинова оправдали по эпизоду, не связанному с убийством Хлебникова. В ноябре того же года по ходатайству Генпрокуратуры оправдательный вердикт был отменен. Скрывшегося Дукузова объявили в розыск.

В ноябре 2015 года следователи выяснили, что Дукузов скрывается в Чечне под чужой фамилией. До этого он находился в ОАЭ, где отсидл четыре года за организацию разбойного нападения.

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