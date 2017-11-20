Названы предварительные итоги расследования крушения Ан-2 в Приамурье‍

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГКУ "Амурский центр ГЗ и ПБ"

Пилоты упавшего в Амурской области самолета спасли жителей жилого дома ценой своей жизни. Об этом говорят промежуточные итоги расследования крушения.

Как рассказал министр транспорта региона Андрей Тягло, пилоты могли воспользоваться небольшой площадкой для аварийной посадки, но та заканчивалась жилым сектором. "В последние секунды экипаж принял решение изменить угол посадочной траектории на 45 градусов, что дополнительно сократило скорость планирования и привело к неконтролируемому падению", – рассказал чиновник. При этом пилоты избежали падения самолета на жилой дом ценой своей жизни, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Самолет Ан-2 упал почти сразу после взлета у аэропорта Экимчан. Самолет летел в село Удское Хабаровского края. Один из пилотов – Сергей Кошевой – погиб, второго удалось спасти местному жителю.