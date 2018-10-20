В Лондоне 100 тысяч человек потребовали второй референдум по Brexit

В Лондоне 100 тысяч человек 20 октября устроили демонстрацию, выступая за проведение повторного референдума по вопросу условий выхода страны из Евросоюза.

Это стало самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit, отмечает газета The Guardian.

Толпы людей прошли по Гайд-парку и Даунинг-стрит к зданию парламента Великобритании.

В сентябре 2018 года британский премьер Тереза Мэй исключила возможность второго референдума по Brexit. Она заявила, что не уступит Евросоюзу, если это будет противоречить национальными интересами Великобритании.

В ходе референдума в июне 2016 года больше половины жителей страны (51,9 процента) высказались за выход из Евросоюза.

Официальный выход Великобритании из состава ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Это произойдет после согласования договоренностей по будущим международным отношениям.

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