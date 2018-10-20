Против 15 человек возбудили уголовные дела за махинации в автосалонах Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве в отношении 15 человек возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества". Как сообщили в МВД, они заключали с потерпевшими договоры купли-продажи автомобилей, в которых была прописана определенная стоимость, затем требовали от них необоснованную доплату.

Вначале было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". С ним соединены в одно производство еще 45 уголовных дел, возбужденных по этой же статье.

В автосалонах проводились обыски. Полиция изъяла автомобили, мобильные телефоны, компьютеры, денежные средства, сим-карты, договоры, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она добавила, что восьмерых фигурантов заключили под стражу. Пятерых отправили под домашний арест. Двое граждан (один из них является предполагаемым организатором сообщества) объявлены в розыск.

19 октября основателя автосообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили осудили по делу о хищениях у страховой компании.

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