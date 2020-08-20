Уровень утечки воздуха на МКС не опасен для экипажа и станции – NASA

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Уровень утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) не представляет опасности для экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу NASA.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", – заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции изолировали на трое суток из-за утечки воздуха. В пятницу экипаж станции перейдет в модуль "Звезда" для контролирования давления в модулях американского сегмента.

По словам российского космонавта Павла Виноградова, для определения места утечки воздуха экипаж МКС будет последовательно закрывать модули, а затем задействует ультразвуковые искатели. После обнаружения места будут прорабатываться варианты решения проблемы.

