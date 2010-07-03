В Таганском районе мужчина ломает шлагбаумы

В Таганском районе Москвы один из местных жителей постоянно ломает шлагбаум на въезде во двор многоквартирного дома. Мужчину не волнует, что соседи вынуждены собирать деньги на ремонт.
Телеканал Москва 24 публикует кадры с камер видеонаблюдения. На одной из записей запечатлен момент, когда молодой человек легким движением руки сворачивает "дворовую заставу". Еще на одной записи видно, что мужчина учится уничтожать пластиковую преграду – сначала сгибает ее в одну сторону, потом в другую.
"Мне нужно было, чтобы приехали грузчики. Мне пришлось звонить хозяйке, спрашивать у нее номер… Я встретил человека, который за номера отвечает. Он сказал, что меня не знает и мне пришлось нести вещи с четвертого этажа", – рассказывает Руслан Беляев о причинах ненависти к шлагбауму.
Соседи действий мужчины не оценили, они намерены написать заявление в полицию и уже подали иск в суд.
В конце июля в столичном районе Северное Медведково на улице Широкой местные жители поссорились из-за шлагбаумов, которые установили несколько недель назад. Оказался перекрыт сквозной проезд, а жители соседних домов теперь не могут удобно добираться до своего жилища.
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