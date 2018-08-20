Погибший в Ступине ребенок провел в закрытой машине более двух часов

20 августа, 22:19
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Погибший в подмосковном городе Ступино пятилетний ребенок находился в закрытой машине 2,5 часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой.
Как отмечается, семья погибшего ребенка благополучная. "Мама приехала на завод, пошла в отдел кадров с документами, оставив мальчика в закрытой машине. Когда вернулась через 2,5 часа, ребенок уже не подавал признаков жизни", – сказала Мишонова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Инцидент произошел 20 августа. Ребенка в машине заперла его мать. Женщина ушла на собеседование, а когда вернулась мальчик уже скончался.
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