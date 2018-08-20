Напавшие на отдел полиции в Чечне оказались подростками

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В Чечне установили личности пятерых участников нападения на полицейских. Все нападавшие оказались жителями Шалинского района республики в возрасте не старше 18 лет, сообщает РИА Новости.

Как уточнил агентству источник в МВД Чечни, один из нападавших – 2000-го года рождения, двое – 2001-го, еще по одному – 2002-го и 2006-го. Последние двое оказались родными братьями.

Нападение на отдел полиции в Чечне произошло 20 августа. Злоумышленники, вооруженные ножами, пытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району.

В результате двое полицейских получили ранения. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что никто из личного состава не погиб.