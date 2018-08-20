В Чечне рассказали о пострадавших в результате нападения на полицейских

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Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что потерь среди личного состава в результате нападения боевиков нет, сообщает "Газета.ру".

По словам чиновника, есть раненные, которых "вылечат и они скоро встанут в строй".

20 августа двое неизвестных атаковали отдел полиции в Чечне. Напавшие были вооружены ножами. Они попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни.

В результате двое полицейских получили ранения. Ответным огнем преступники были уничтожены.

По словам главы региона Рамзана Кадырова, ситуация в Чечне спокойная и стабильная.