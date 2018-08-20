Кадыров прокомментировал нападения на полицейских в Чечне

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Рамзан Кадыров заявил, что ситуация в Чечне и, в частности в Грозном, где 20 августа произошли нападения на полицейских, сейчас спокойная и стабильная, передает РИА Новости.

По его словам, правоохранительные органы в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кто посягнет на безопасность граждан. Он добавил, что предпосылок к осложнению ситуации в регионе нет.

"Я поручил руководству МВД по ЧР оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения", – заключил Кадыров.

Ранее двое неизвестных атаковали отдел полиции в Чечне. Двое мужчин были вооружены ножами. Они попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни. В результате двое полицейских получили ранения. Ответным огнем преступники были уничтожены.