Кадыров прокомментировал нападения на полицейских в Чечне

20 августа, 16:01
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Рамзан Кадыров заявил, что ситуация в Чечне и, в частности в Грозном, где 20 августа произошли нападения на полицейских, сейчас спокойная и стабильная, передает РИА Новости.
По его словам, правоохранительные органы в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кто посягнет на безопасность граждан. Он добавил, что предпосылок к осложнению ситуации в регионе нет.
"Я поручил руководству МВД по ЧР оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения", – заключил Кадыров.
Ранее двое неизвестных атаковали отдел полиции в Чечне. Двое мужчин были вооружены ножами. Они попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни. В результате двое полицейских получили ранения. Ответным огнем преступники были уничтожены.
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