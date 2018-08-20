Установлены личности двух из нападавших на полицию в Чечне

20 августа, 18:05
Фото: vk.com/directorate4
В Чечне установили личности двух нападавших на сотрудников полиции, сообщает ТАСС. В следственном комитете агентству рассказали, что нападавшие являются жителями города Шали.
20 августа двое неизвестных атаковали отдел полиции в Чечне. Злоумышленники, вооруженные ножами, пытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району.
В результате двое полицейских получили ранения. Ответным огнем преступники были уничтожены.
Ранее о состоянии пострадавших рассказал министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.
По факту нападений в Чечне возбуждены три уголовных дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация "Исламское государство", сообщает SITE со ссылкой на информационное агентство боевиков Amaq.
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