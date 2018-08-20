Пожар произошел в дачном доме в Богородском городском округе

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Пожар случился в дачном доме в Богородском городском округе в Подмосковье. В результате возгорания пострадали несколько человек, сообщает местное управление МЧС.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Богородский городской округ, городское поселение имени Воровского, СНТ "Полиграфист", – отметили в пресс-службе ведомства. Огонь распространился на 24 квадратных метра.

Возгорание удалось ликвидировать, его тушили 21 человек и семь единиц техники.