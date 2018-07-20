В Турции задержали дочь чиновника из Чечни

20 июля, 11:37
Фото: AP/Lefteris Pitarakis
В Стамбуле во время антитеррористической операции по подозрению в связях с запрещенной в России организацией ИГИЛ была задержана дочь бывшего главы УФМС по Чеченской республике Асу Дудуркаева. Об этом сообщает РИА Новости.
Седа Дудуркаева несколько лет назад сбежала в Сирию, где стала женой командира террористической группировки, гражданина Грузии Таркана Батирашвили, который известен в преступных кругах как Абу Омар аль-Шишани.
В ходе операции также задержали пять человек, среди которых оказались двое сыновей аль-Шишани. Сам же представитель преступной группировки погиб в 2016 году.
В ноябре 2013 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уволил Дудуркаева после многочисленных жалоб населения на работу УФМС. Причиной увольнения также стал побег его дочери.
По словам Кадырова, "у власти не может находиться человек, чья дочь живет среди бандитов, которые проливают кровь мирных граждан и взрывают исламские святыни".
Дудуркаев отказался от помощи в возвращении дочери и решил взять дело в свои руки, однако все попытки бывшего чиновника не увенчались успехом.
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