32 заключенные погибли в женской тюрьме Гондураса из-за столкновения – СМИ

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32 заключенные погибли после столкновения членов преступных группировок Barrio 18 и Mara Salvatrucha в Женском центре социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан. Об этом сообщает газета Heraldo.

По информации издания, 25 заключенных сгорели в ванной центра, в которой их заперли соперницы. Семеро скончались от ножевых ранений. Пятеро были доставлены в местную больницу.

Отмечается, что заместитель министра безопасности Семма Вильянуэва сообщила об экстренном вмешательстве пожарных и силовых структур и объявила в учреждении чрезвычайную ситуацию. Однако официально органы власти страны не подтвердили информацию о числе жертв.

В июле прошлого года по меньшей мере 13 заключенных погибли в ходе столкновений в тюрьме в городе Санто-Доминго на северо-западе Эквадора. На место происшествия прибыли полицейские и военные. Прокуратура Эквадора начала проверку.

В 2019 году беспорядки произошли в колонии в пригороде Душанбе. Тогда погибли 29 заключенных. Кроме того, жертвами бунтов стали трое сотрудников исправительного учреждения.