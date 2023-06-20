Мужчина в центре Кызыла зарезал девушку, перепутав ее с другой женщиной

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Мужчина зарезал девушку в центре Кызыла на площади Арата, перепутав ее с другой женщиной, следует из сообщения на сайте Следственного комитета по Республики Тыва.

Потерпевшая погибла на месте от многочисленных ножевых ранений. По данным следствия, убийцей оказался 36-летний житель города Ак-Довурака Республики Тыва. Было возбуждено уголовное дело.

Позже выяснилось, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и страдал шизофренией, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

"Он состоит на учете в ПНД, имеет диагноз "шизофрения". С погибшей ранее не был знаком", – поделился источник.

По его словам, мужчина подошел к незнакомке и что-то спросил. Как заявил инсайдер, она торопилась и попросила отстать. После этого злоумышленник достал нож и атаковал ее.

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