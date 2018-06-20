Один человек пострадал в ДТП на трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек ранен в результате аварии на трассе М1 "Беларусь" в городском округе Рузский. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в микроблоге в Twitter.

ДТП произошло в 18:10 на 89-м километре автодороги М1 "Беларусь", где столкнулось шесть транспортных средств. В районе случившегося возможно затруднение движения.

На юго-западе Москвы один человек также пострадал в результате ДТП. Водитель Lada наехал на пешехода в Ясеневе, его разыскивает полиция, объявлен план "Перехват".