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Происшествия

11:23

СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

происшествия

Фото: телеграм-канал "112"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения военного вертолета Ми-8 в подмосковном Клину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Следователи изъяли бортовые самописцы вертолета, проводятся осмотр места крушения и выемка предполетной документации и образцов топлива.

Осмотрены тела погибших членов экипажа, назначены судмедэкспертизы. Также разыскиваются очевидцы аварии.

Минобороны выясняет причины и обстоятельства крушения Ми-8 под Клином

Вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку во время выполнения учебно-тренировочного полета в 20 километрах от Клина. В результате происшествия экипаж вертолета из трех человек погиб.

Известно, что полет выполнялся без боекомплекта. Причиной жесткой посадки вертолета могла стать техническая неисправность. На месте крушения поисковая группа обнаружила два черных ящика.

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