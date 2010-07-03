Суд арестовал обвиняемого в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора

Фото: телеграм канал Baza

Пресненский районный суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова – Андрея Глухих, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Глухих будет под стражей до 10 июля.

Ранее по факту смерти помощника прокурора была начата проверка.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Андрей Глухих вместе с другом Максимом Лунеговым знакомились в интернете с представителями секс-меньшинств, приходили к ним в гости и грабили. В последний раз они задушили Дмитрия Некрасова.

Потом они пытались инсценировать его смерть в результате БДСМ-игр, украли у убитого IQOS, ноутбук, куртки, пиджаки, бутылку виски, 100 рублей и сбежали. Лунегов сейчас находится в бегах, Глухих арестован.