Суд арестовал четырех подозреваемых по делу об убийствах в Белгородской области

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Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в участии в банде из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Четверо подозреваемых были отправлены под стражу до 6 июня 2024 года.

Уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека. В одно производство с ним соединили дела по фактам еще нескольких убийств, похищений и безвестных исчезновений людей, а также вымогательства в 1997–2017 годах.

Ранее по этому делу были арестованы индивидуальный предприниматель, священник и военнослужащий. Они, а также ряд других лиц, входили в организованную преступную группу, созданную из числа жителей Губкинского района Белгородской области в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Участники ОПГ совершали преступления с 1997 по 2017 год с целью обогащения. Сейчас подозреваемые находятся под стражей до 6 июня.