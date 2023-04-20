В Зеленограде произошел пожар на заводе электронных приборов "Квант"

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В Зеленограде произошло возгорание на заводе электронных приборов "Квант", где производят компьютеры, телевизоры, мониторы.

Пожар начался на втором этаже здания. Людей уже эвакуировали из помещения. В настоящее время огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Позже в экстренных службах сообщили ТАСС, что пожар на территории завода локализован.

"Из здания эвакуировались 120 человек", – отметили в сообщении.

По данным экстренных служб, в горящем здании находится производство АО "Концэл". В столичном главке МЧС сообщили, что в настоящее время горят товары народного потребления.

17 апреля в столице произошел пожар в кафе на Бережковской набережной. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. При этом в здании произошло обрушение на площади 200 квадратных метров. В свою очередь, спасатели организовали необходимые мероприятия по ликвидации огня.

Между тем в прокуратуре заявили, что организовали проверку по установлению всех обстоятельств и причин ЧП. По данным ведомства, в здании произошло частичное обрушение кровли.

