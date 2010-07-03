В Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика

Фото: телеграм-канал Говорит Москва

В Химках мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 11-летнего мальчика, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам очевидцев, мужчина избил мальчика, заступаясь за своего 7-летнего сына, у которого произошел конфликт с пострадавшим подростком.

Сообщается, что на место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. По факту инцидента проводится проверка.