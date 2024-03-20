Более 200 спасателей работают над расчисткой шахты в Приамурье

Фото: ТАСС/пресс-служба Следственного комитета РФ

Свыше 200 спасателей работают на месте обвала шахты в Амурской области, где под завалами оказались 13 горняков. Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов в своем телеграм-канале.

"Работаю в Зейском округе на руднике "Пионер", где произошло обрушение горных масс и под завалами оказались 13 человек. Сейчас на месте происшествия работают более двухсот спасателей", – написал он.

По словам губернатора, в спасательной операции помогают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса.

Обрушение горных пород произошло 19 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области. На связь перестали выходить 13 горняков. Кроме того, были заблокированы входы в рудник.

В связи с произошедшим Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований безопасности при ведении работ". Проверку начали прокуратура Зейского района, а также региональное управление СК РФ.

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