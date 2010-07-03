Тайник киллеров обнаружен в Подмосковье

Фото: СК РФ

В столице разоблачили банду рейдеров, действовавших в столичном регионе в 1990-х и 2000-х годах, сообщает пресс-служба СК. На счету банды похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий.

В рамках уголовного дела против ОПГ следователи и сотрудники ФСБ обнаружили тайник бандитов. Из него извлекли большой арсенал оружия преступной группировки, в том числе 36 килограммов взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, около 100 гранатометов, автоматов, винтовок, пистолетов и гранат, 15 тысяч патронов и запасные части к оружию.

В настоящее время расследование уголовного дела находится в активной стадии. Более подробная информация не сообщается, поскольку она может повредить следствию.