Вертолет эвакуировал в больницу двух детей с места ДТП на северо-западе столицы

Детей, пострадавших в ДТП около станции "Строгино", госпитализировали на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
"Двух детей эвакуировали вертолетом МАЦ, девочку и мальчика", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняется, авария произошла на улице Твардовского, дом 25.
По предварительным данным, случилось лобовое столкновение двух машин. На месте происшествия работают специалисты. Выясняются обстоятельства ДТП.
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