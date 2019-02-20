Вертолет эвакуировал в больницу двух детей с места ДТП на северо-западе столицы

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Детей, пострадавших в ДТП около станции "Строгино", госпитализировали на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Двух детей эвакуировали вертолетом МАЦ, девочку и мальчика", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, авария произошла на улице Твардовского, дом 25.

По предварительным данным, случилось лобовое столкновение двух машин. На месте происшествия работают специалисты. Выясняются обстоятельства ДТП.