Человеческие останки нашли на юго-востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы около коллектора обнаружили человеческие останки. Мумифицированный труп человека нашли 19 февраля на улице Угрешская, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, смерть человека наступила более 10 суток назад. По словам источника агентства, состояние трупа не позволило установить ни пол, ни возраст. Исследовать останки будут в морге, куда их направили.

6 февраля работники ТЭЦ-23, располагающейся на улице Монтажная в столице, обнаружили в колодце ливневого водостока человеческие останки: ключицу, грудину, две лопатки, ребро, две локтевые и две лучевые кости. Правоохранители изъяли останки и направили их на экспертизу.