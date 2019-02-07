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11:31

Человеческие кости нашли на ТЭЦ на востоке Москвы

происшествия криминал

11:31

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), располагающейся на востоке Москвы, обнаружены скелетированные человеческие останки. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Останки обнаружили вечером 6 февраля работники ТЭЦ-23, располагающейся на улице Монтажная. Кости находились в принимающем колодце ливневого водостока. В частности, найдены ключица, ребро, грудина, две лопатки, две локтевые и две лучевые кости.

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, смерть наступила около двух лет назад. Останки были изъяты и направлены на экспертизу, проводится проверка.

В середине января в одной из квартир в Пресненском районе столицы обнаружили останки женщины 1976 года рождения, умершей более года назад. По данному факту была начата доследственная проверка.

происшествия криминал

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