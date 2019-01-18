Тело женщины год пролежало в квартире в центре Москвы

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Останки женщины обнаружили в квартире в Пресненском районе столицы. По предварительным данным, она умерла более года назад, сообщает Агентство "Москва".

Тело гражданки 1976 года рождения нашли в квартире одного из домов на улице 1905 года. Дверь в помещение была заперта изнутри.

Тело сильно разложилось, поэтому обнаружить следы насильственной смерти при визуальном осмотре не удалось. Сейчас его доставили в морг для исследования. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.