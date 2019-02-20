СК возбудил уголовное дело после обрушения крыши в подмосковной школе

Фото: vk.com/Москва с огоньком | Новости Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обрушения кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Можайского района Подмосковья, сообщает Агентство "Москва".

Обрушение произошло около 10:00 в здании, которое стоит отдельно на территории школы. В нем расположена столовая. Обошлось без пострадавших.

Детей эвакуировали и перевели на дистанционное обучение. С завтрашнего дня они будут обучаться в школе в селе Сокольниково.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В администрации Можайска идут выемки документов. Также следователи устанавливают возможных виновных.