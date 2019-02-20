Японский истребитель F-2 пропал с радаров

Фото: NHK NEWS

Бомбардировщик F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров над Японским морем в районе префектуры Ямагути, передает РИА Новости, ссылаясь на телекомпанию NHK.

По предварительной версии, военный японский самолет потерпел крушение во время учебного полета.

Позднее министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что находившиеся на борту истребителя два члена экипажа живы. Они были обнаружены в воде, недалеко от места происшествия.

В настоящий момент причины и обстоятельства инцидента выясняются.