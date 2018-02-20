Задержаны налетчики, отобравшие у мужчины деньги и телефон в центре Москвы

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Полиция на юге Москвы задержала налетчиков, отобравших у мужчины деньги и телефон на Зубовском бульваре и скрывшихся затем на машине Hummer.

Информация о преступлении поступила в полицию около 15:20, передает РИА Новости. Заявитель рассказал, что двое неизвестных напали на него, угрожая предметом, похожим на пистолет. Они отобрали у мужчины мобильный телефон и деньги – около 35 тысяч рублей, а затем уехали.

В столице ввели план "Перехват". В итоге автомобиль остановили у дома 1 по Подольскому шоссе, подозреваемых задержали. Злоумышленников доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.