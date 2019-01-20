Взрыв произошел в окрестностях Дамаска

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На автомобильной дороге в пригороде сирийского Дамаска прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

Подробностей случившегося не приводится, однако, по предварительным данным, речь идет о теракте. В результате взрыва есть пострадавшие, их число неизвестно. Дороги, прилегающие к шоссе, перекрыты.

По данным местных СМИ, правоохранительным органам удалось предотвратить вторую атаку в этом же районе. Целью взрыва был военный блокпост.