Маломерное судно загорелось в Москве

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На канале имени Москвы загорелось маломерное судно, сообщает телеканал Москва 24. ЧП произошло в районе дома 52 на улице Свободы.

По словам очевидцев, в одном из помещений судна загорелась сауна.

На месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.