Более 30 человек пострадали при нападении на отель в Кабуле

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При нападении боевиков на отель в Кабуле погибли и пострадали более 30 человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, точное количество жертв и раненых пока не известно.

Отмечается, что один из нападавших был ликвидирован. По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. МВД страны уже подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

Ранее сообщалось, что несколько террористов-смертников проникли внутрь гостиничного комплекса. По информации очевидцев, которую приводят местные СМИ, преступники попали внутрь здания через кухню, обстреляв перед этим охранников на входе в гостиничный комплекс, и захватили заложников. На одном из этажей отеля вспыхнул пожар.