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Около 40 человек ранены и двое погибли в результате пожара в отеле в Праге. Об этом сообщил представитель городской службы пожарной охраны Петр Колоух.

"Пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП. На месте работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы. Проходит эвакуация гостей гостиницы, она еще не закончена", – сказал он, передает РИА Новости.

В посольство РФ в Чехии пока не поступали данные о россиянах, которые могли бы пострадать при пожаре.

О причинах возгорания не сообщалось. Дальнейшая информация выясняется.